Lula celebra 44 anos do PT: 'Temos de nos renovarmos para vencer desafios da era digital'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou, neste sábado (10), os 44 anos de fundação do Partido dos Trabalhadores (PT) e conclamou a legenda a "retornar às raízes", ao mesmo tempo em que se renova para enfrentar os desafios contemporâneos. O texto foi compartilhado em seu perfil no X (antigo Twitter).

"Aos 44 anos, temos que avançar ainda mais, mas sem esquecer de onde viemos.para vencer novos desafios da era digital. É preciso percorrer de novo o Brasil, ocupar as ruas, conversar com as pessoas nos bairros, igrejas, locais de trabalho, movimentos sociais, universidades", escreveu o presidente da República. Ele ressaltou a importância de promover debates nas redes sociais, como forma de "combate ao ódio, à desinformação e às fake news".Na mensagem, Lula relembrou os primórdios do partido, enfatizando a emblemática bandeira vermelha com uma estrela branca, e listou contribuições do PT em diferentes fases da política nacional, como enfrentamento à ditadura militar, aO presidente também buscou enumerar, como o crescimento econômico com inclusão social. "Fizemos o país crescer com inclusão social. Tiramos o Brasil do Mapa da Fome. Colocamos o povo pobre no orçamento, na universidade e na vida digna", escreveu.