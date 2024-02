Cidadania indica Any Ortiz à prefeitura de Porto Alegre

Após reunião da Executiva municipal nesta quarta-feira (7), o Cidadania decidiu indicar a deputada federal Any Ortiz à prefeitura de Porto Alegre. Estiveram presentes filiados, representantes da executiva municipal, pré-candidatos a vereador e lideranças do partido na Capital. O partido faz parte de uma federação com o PSDB, que também estuda possíveis candidaturas ao Paço Municipal. As siglas terão que chegar um consegue se terão candidatura proporia e quem poderia encabeçá-la. A executiva se reuniu na sede do partido, no bairro Cidade Baixa. O encontro deu sequência às reuniões preparatórias para as eleições 2024. “O sentimento que nos foi trazido pela militância e integrantes do Cidadania é que a população reconhece na deputada Any Ortiz um nome confiável e capaz de assumir o desafio de governar a capital do Estado. Temos um nome competitivo para apresentar aos porto-alegrenses”, disse o presidente municipal do Cidadania, Rodrigo Karam, segundo divulgado por assessoria de imprensa.