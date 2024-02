Dino discursa no Senado e defende prerrogativas do STF

O senador Flávio Dino (PSB-MA), que está prestes a assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF), criticou nesta quarta-feira (7) ações do Senado para restringir poderes da Suprema Corte. O principal motivo, segundo ele, é que há "falsas soluções" sendo colocadas em debate, como a defesa de impeachment de ministros do STF.

Em discurso na tribuna, disse primeiramente que a existência de mandatos para ministros da Suprema Corte não define se é compatível ou não com a democracia.

"Não é a mera existência de mandato no Tribunal Supremo que define se ele é compatível ou não com a democracia. Porque se houvesse esse automatismo, esse absolutismo no diagnóstico, significa dizer que o Tribunal Supremo dos EUA é antidemocrático", disse.

Dino citou o caso de alguns "justices" (nome dado aos juízes equivalentes a ministros do STF) na Suprema Corte norte-americana. Disse que alguns ficam 30 anos no cargo, o que não representa, em si, algo antidemocrático. Entre os atuais juízes, por exemplo, Clarence Thomas está no cargo há 32 anos. John Roberts e Samuel Alito estão na Corte há 18 anos.

"O tribunal supremo dos EUA é ditatorial? O fato de haver justices que ficam 30 anos no tribunal configura uma ditadura?", questionou o atual senador e futuro ministro do STF.

O Senado aprovou, no ano passado, uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que limita decisões monocráticas de ministros do STF. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), já anunciou que pretende pautar, neste ano, uma proposta para fixar mandatos para os magistrados da Suprema Corte.

Dino fez questão de passar alguns dias no Senado antes de renunciar ao mandato para assumir uma cadeira no STF - sua posse será no dia 22 de fevereiro.