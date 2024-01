Alberto Delgado Neto assume presidência do TJRS nessa quinta-feira

O desembargado Alberto Delgado Neto assumirá a presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) para o próximo biênio em sessão solene realizada na quinta-feira (1º), às 14h, no Plenário Ministro Pedro Soares Muñoz (13º andar do edifício-sede do TJRS). Eleito no mês de dezembro, com 77 votos, Delgado Neto sucederá a desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, a primeira mulher a comandar o judiciário gaúcho, entre 2022 e 2023.

Durante o mandato de Iris, Delgado Neto ocupou a 1ª vice-presidência do TJRS. Além disso, desde 2020 ele preside o Conselho de Informática do órgão. Graduado pela Faculdade de Direito da Pucrs e formado pela Escola Superior de Magistratura (Ajuris) e mestre em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), ele tornou-se juiz de direito em 1990. Desde então, esteve em diferentes cargos públicos enquanto magistrado.

Além de Delgado Neto, assumem como 1º vice-presidente o desembargador Ícaro Carvalho de Bem Osório, como 2º vice-presidente o desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, como 3º vice-presidente a desembargadora Luzmary Fátima Turelly da Silva e como corregedora-geral da justiça a desembargadora Fabianne Breton Baisch. Os cargos são válidos para o biênio 2024-2025.