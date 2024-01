Caso Abin: Justiça exonera de coordenação delegado investigado

O delegado da Polícia Federal Carlos Afonso Gonçalves foi exonerado da função de coordenador de Aviação Operacional da corporação nesta sexta-feira (26). O texto assinado pelo secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Diego Galdino, consta no Diário Oficial da União (DOU).



Na quinta-feira (25), ele havia sido afastado das funções por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes por ter sido alvo da operação que apura o uso da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para monitorar ilegalmente autoridades durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.



Após a deflagração da operação, o ex-presidente não fez comentários relacionados à operação nas redes sociais, mas publicou um vídeo antigo no qual Ramagem informa que o programa espião foi comprado na gestão do ex-presidente Michel Temer.



Ramagem classificou a operação como "perseguição" e afirmou que nunca teve as senhas do sistema de monitoramento.