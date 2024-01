Lewandowski confirma Andrei Rodrigues na PF

Novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski oficializou nesta quarta-feira a permanência do delegado Andrei Rodrigues à frente da direção da Polícia Federal. A confirmação faz parte dos primeiros atos do ministro no comando da pasta. A reunião ocorreu no Ministério da Justiça.

Rodrigues é considerado nome de consenso entre atual gestão e a nova equipe que está sendo formada. O delegado liderou a corporação nas investigações envolvendo os atos golpistas e a crise nos territórios indígenas.

Lewandowski afirmou que sua gestão vai dar prioridade ao enfrentamento dos problemas da segurança pública. Em seu primeiro pronunciamento após ser nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ministro disse, na terça-feira, que a insegurança é um desafio para o País.

"Temos o desafio, que é uma preocupação do cidadão comum hoje, com a segurança. A insegurança, a criminalidade, o crime organizado, que afetam não apenas as classes mais abastadas, afetam também o cidadão mais simples, o cidadão comum, o trabalhador", declarou Lewandowski.

O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal escolheu o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mario Sarrubbo, para o comando da Secretaria Nacional de Segurança Pública.

"Haveremos de dar especial procedência para essa questão porque que é uma questão importante e que, de certa maneira, trava a convivência social pacífica e o próprio desenvolvimento harmônico do País", afirmou o novo titular da Justiça, na reunião de transição. Lewandowski assumirá o Ministério da Justiça em 1º de fevereiro, no lugar do atual titular, Flávio Dino (PSB).