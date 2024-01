Prefeitos da Região Metropolitana tratam de crise energética

Prefeitos da Região Metropolitana de Porto Alegre devem se reunir na manhã desta terça (23) na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para tratar da crise no fornecimento de energia elétrica, enquanto milhares de pessoas permanecem sem acesso à luz uma semana após o temporal que atingiu o Estado, afetando principalmente os municípios da Grande Porto Alegre.

O encontro ocorrerá no âmbito da Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado e os chefes do Executivos estarão presentes a partir do convite da presidente da comissão, deputada estadual Stela Farias (PT).