Presidente da Câmara Municipal assume como prefeito em exercício

O prefeito Sebastião Melo (MDB) transmitiu nesta terça-feira (9) o cargo ao presidente da Câmara Municipal, Mauro Pinheiro (PL). Ele assume como prefeito em exercício até a próxima segunda-feira (15), quando Melo retorna do período de cinco dias de férias. O vice-prefeito Ricardo Gomes (PL) está em Indianápolis (Indiana), nos Estados Unidos, a convite do Partners of The Americas, onde cumpre agenda sobre fomento econômico e revitalização de áreas urbanas.

Pinheiro agradeceu a confiança do Executivo. "A passagem deste cargo atesta o bom relacionamento entre os poderes da nossa capital e respeita a nossa Constituição. O Legislativo e o Executivo da cidade de Porto Alegre mostram que estão em uma sintonia fundamental para que ambas as instituições, ao lado também do Judiciário, possam entregar o que os porto-alegrenses merecem,” afirmou.

Já Melo reforçou a importância do diálogo e construção para desenvolvimento da cidade. ”A Câmara é nossa grande parceira em muitos momentos importantes da cidade. É um gesto para retribuir essa parceria e harmonia entre os poderes”, destacou o prefeito.

O vereador José Freitas (Republicanos) assumirá a presidência interina da Câmara de Vereadores no lugar de Pinheiro.