Defesa diz que secretário de saúde de Canela não interferirá nas investigações

Thiago Müller e Juliano Tatsch

a Polícia Civil deflagrou a 11ª fase da Operação Caritas Leandro Gralhas, durante a ação. Segundo informações da defesa do investigado, a audiência de custódia acontecerá hoje às 18:30. A defesa afirmou, ainda, que secretário de Canela não interferirá nas investigações. Nesta terça-feira (9),, em Canela e Taquara, que levou à prisão preventiva do secretário de saúde do município de Canela,, durante a ação. Segundo informações da defesa do investigado, a audiência de custódia acontecerá hoje às 18:30. A defesa afirmou, ainda, que secretário de Canela não interferirá nas investigações.

De acordo com a Polícia Civil, a operação investiga há dois anos os crimes contra a administração pública no âmbito da Secretaria Municipal e do Hospital de Caridade. Nessa ação em específico, foi realizada, além da prisão preventiva de Gralha, o afastamento por 120 dias sem remuneração de outro funcionário. Foram realizados outros seis mandados de busca e apreensão.

Estão sendo investigados, segundo o delegado da Polícia Civil, Gustavo Barcellos, crimes contra a administração pública, desvios de valores e bens do hospital, favorecimento no atendimento e internação de pacientes, obstrução das investigações, e também constrangimento e ameaça a servidores e ex-servidores, segundo o delegado regional da 2ª Região Policial, Gustavo Barcellos, a qual a DP Canela está subordinada. Nota da Polícia Civil ainda cita Peculato, favorecimento e falsificação de documentação.

Por parte da defesa, o advogado do secretário da saúde de Canela, Jair da Veiga Filho, falou com o Jornal do Comércio enquanto realizava o deslocamento para participar da audiência de custódia, marcada para as 18h30min. “Acreditamos que a prisão não é necessária, em vista das outras medidas cautelares que foram tomadas, como o afastamento do cargo e a proibição do contato com outros servidores públicos. Entendemos que o secretário pode responder em liberdade, também rem razão de ser primário. A prisão não é mais necessária, a busca de documentos ocorreu e a própria investigação está sendo feita. Ele não vai impedir isso”, afirma o defensor.

Segundo ele, o fato de a audiência ter sido marcada ainda para esta terça-feira e não para amanhã dificultou o acesso da defesa aos detalhes da investigação. “Vamos ter mais conhecimento do processo agora quando chegarmos no Fórum para a audiência de custódia, visto que a investigação está em sigilo”, salienta Veiga Filho.

Já a prefeitura informou, por meio de nota, que desconhece os fatos que implicaram nas medidas judiciais cumpridas junto à Secretaria Municipal de Saúde e do Hospital de Caridade de Canela. Também disse que não obteve acesso à integralidade dos fatos para que sejam tomadas as medidas judiciais ou administrativas cabíveis

A Polícia Civil fará, segundo o Delegado Barcellos, o “exame de todos documentos que foram apreendidos no cumprimento dos mandados de busca e também da quebra do sigilo bancário”. Os valores e bens ainda serão avaliados e mensurados ao final da fase desta operação.

Leia abaixo, na íntegra, nota deixada pela prefeitura:

Diante dos acontecimentos da manhã do dia 09/01/2023, o Poder Executivo do Município de Canela esclarece que desconhece os fatos que implicaram nas medidas judiciais cumpridas junto à Secretaria Municipal de Saúde e do Hospital de Caridade de Canela, o qual encontra-se sob intervenção administrativa, conforme o Decreto Municipal nº 8.335/2019. Por ora, ainda não se obteve acesso à integralidade dos fatos investigados pela Polícia Civil de Canela, os quais são indispensáveis para que sejam tomadas as medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis. A Administração Municipal repudia qualquer ilegalidade ou irregularidade no trato da coisa pública, estando inteiramente à disposição da Autoridade Policial e do Poder Judiciário, aos fins de colaborar com a investigação.