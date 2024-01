Gilmar pede à PGR que avalie se Bolsonaro foi omisso na pandemia

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o novo procurador-geral da República Paulo Gonet avalie eventuais omissões do ex-presidente Jair Bolsonaro na pandemia da Covid-19 e se manifeste sobre uma eventual investigação do ex-chefe do Executivo.A decisão foi assinada no dia 19 de dezembro, no bojo de um caso que foi reaberto, também por ordem do decano do STF. Gilmar sinalizou que invalidou um parecer anterior da PGR, emitido sob a gestão de Augusto Aras.