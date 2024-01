Vilmar Zanchin assume governo do RS no próximo dia 8

No dia 8 de janeiro, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Vilmar Zanchin (MDB), receberá do vice-governador Gabriel Souza (MDB) o cargo de governador do Estado em exercício. A transmissão de cargo é uma tradicional deferência para que o chefe do Parlamento assuma o governo do Estado por um período. "O presidente da Assembleia assumir o Governo do Estado é uma tradição que temos no Rio Grande do Sul, que evidencia a harmonia que existe entre o parlamento gaúcho e o poder executivo. Será uma honra representar o nosso RS como governador em exercício", adianta Zanchin.