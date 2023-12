Prefeitura de Porto Alegre priorizará cinco projetos para o exercício de 2024

A Prefeitura de Porto Alegre apresentou terça-feira (19) um balanço sobre os três anos de Sebastião Melo (MDB) à frente do Paço Municipal. Ao mesmo tempo, projetou ações e desafios do quarto ano do atual governo. As ações ocorreram durante o 3º Seminário de Gestão do Executivo, no auditório do Ministério Público Estadual, na Capital.

Entre os projetos citados no evento e que terão sequência no Executivo, em 2024, estão: Escola Bem-Cuidada, revitalização do Trecho 2 da Orla, recuperação do Arroio Dilúvio, ampliação do HPS e contratação de energia limpa por parte da prefeitura.

Melo, o vice Ricardo Gomes (PL) e secretários municipais participaram de 10 painéis ao longo do dia que abordaram temas como mobilidade, governo para os que mais precisam, prefeitura perto das pessoas, capital das parcerias, cidade amiga do empreendedor.

O prefeito acredita que a gestão municipal tem cumprido o contrato social assumido nas urnas de ser um "governo que cuida das pessoas e da cidade, mas que também se preocupa em incentivar o desenvolvimento econômico".

No evento, o Gabinete de Comunicação Social lançou a sexta edição de sua revista digital, desta vez com o título "3 Anos de Gestão, 3 Anos de Entregas". Em 77 páginas, a publicação traz informações detalhadas das principais ações da atual gestão municipal de 2021 até 2023.