Marco Peixoto é empossado presidente do TCE

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) do Rio Grande do Sul empossou, na tarde desta quinta-feira seu novo presidente, o conselheiro Marco Peixoto. Ele assume o posto do então presidente Alexandre Postal. Peixoto comandará o TCE no biênio 2024-2025.

Esta é a segunda vez que Peixoto será presidente do tribunal, e também a segunda vez que comandará o TCE durante um período de eleições municipais. Anteriormente, foi conselheiro-presidente no biênio 2016-2017.

Durante seu período de gestão, deve buscar uma maior aproximação entre TCE e prefeituras. "Não vou inventar a roda. Fui presidente em 2016-2017 e consegui um fato inédito no Estado: buscar prefeitos e mostrar para eles que aqui podem ter uma casa que podem confiar", afirmou Peixoto.

"Nossa tarefa é exatamente de aproximação. Temos dois períodos. Um ano que os prefeitos estão saindo e terão que ter muito cuidado na prestação de contas e o primeiro ano dos próximos gestores. Teremos a tarefa de sair pelo interior em caravana para fazer uma varredura nas informações possíveis para que não haja nenhuma falha, nenhum erro por parte dos prefeitos", disse o novo presidente do tribunal, em entrevista coletiva.

Ainda em entrevista, ao ser questionado sobre o julgamento do processo de privatização da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), Peixoto se limitou a declarar que não é papel do presidente acelerar ou retardar trâmites internos dos processos: "É um rito normal que segue nessa Casa. Não posso acelerar, nem retardar. Tudo tem seu tempo. Não sou eu que vou impedir ou induzir. (O processo) passou pela segunda câmara e quando subir ao pleno será votado em caráter final".

Durante seu discurso de posse, Peixoto elogiou seu antecessor e dirigiu-se diretamente a Postal: "Vou continuar todos os programas que o senhor constituiu durante seu mandato. Não haverá nenhuma interrupção e vou complementar eles se for preciso".

Em seu discurso de despedida, Postal afirmou que TCE e Executivo têm "objetivos comuns, relacionados ao desenvolvimento do Rio Grande". "Compartilhamos ações nestes dois anos. Um tema em particular, que é caro ao governo do Estado, tem exigido empenho do nosso governador e foi igualmente importante para a nossa gestão: a qualidade da educação", disse Postal. A priorização do tema educação também pelo tribunal foi elogiado pelo governador Eduardo Leite (PSDB), presente na cerimônia. O ato de posse foi prestigiado por diversas autoridades do Estado. O auditório do TCE ficou completamente lotado, com diversos prefeitos e deputados não conseguindo acessar o local devido à lotação máxima.