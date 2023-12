Prefeitura vai disponibilizar índice de cumprimento de horário dos ônibus

Ana Carolina Stobbe

Foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Porto Alegre, em sessão realizada na quarta-feira (13), um projeto de lei que institui a Política de Transparência do Índice de Cumprimento de Viagens (ICV) do Transporte Público. Caso sancionado pelo prefeito Sebastião Melo, deverão ser disponibilizadas trimestralmente diversas informações relativas aos serviços de ônibus da capital, sem a necessidade de autorização prévia ou de identificação para obtê-las.

Dentre os dados, estão:

ICV apurado, discriminado por linha, sentido, região, lote e o índice geral;

Dados-base que embasam o cálculo do ICV;



Informações sobre os dados que compõem o ICV.

Embora registrado como sendo de autoria do vereador Tiago Albrecht (Novo), o parlamentar ressalta que a sugestão do projeto foi realizada por uma cidadã porto-alegrense descontente com o transporte municipal. A iniciativa uniu governistas e oposição, sendo elogiada pelos vereadores Vitória Cabreira (PCdoB), Jonas Reis (PT), Cláudio Conceição (União Brasil), Comandante Nádia (PP) e Adeli Sell (PT), os quais apontaram a falta de pontualidade dos ônibus da capital e a necessidade de ampliar a fiscalização do cumprimento da tabela de horários.