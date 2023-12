Relatores emitem pareceres favoráveis a Dino e Gonet

Os relatores das indicações do ministro Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal (STF) e do procurador Paulo Gonet à Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentaram seus pareceres favoráveis nesta quarta (6) na de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

Relator da indicação de Dino, Weverton Rocha (PDT-MA) disse que o ministro da Justiça "nunca se afastou do mundo jurídico" mesmo tendo passado os últimos anos na política - como deputado federal, presidente da Embratur, governador e, por fim, ministro.

O senador também destacou que a dissertação de mestrado de Dino "deu as bases" para a criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). No trabalho - apresentado em 2001, quando ainda era juiz federal,- Dino defendeu a necessidade de controle externo para o Judiciário.

"Trata-se de uma figura reconhecida e admirada nos mundos jurídico e político. Teve experiências exitosas no exercício de funções dos três Poderes da República. No início deste ano, foi escolhido pelo presidente Lula para exercer o cargo de ministro tendo logo de início enfrentado com o rigor, a segurança e a firmeza necessários os traumáticos eventos de 8 de janeiro", diz trecho do parecer.

Já o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), relator da indicação de Gonet, afirmou que a atuação dele "demonstra experiência profissional, formação técnica adequada e afinidade intelectual e moral para o exercício do elevado cargo para o qual foi indicado".

"O ilustre indicado foi classificado em primeiro lugar no concurso para o cargo de Promotor de Justiça do Distrito Federal e Territórios, realizado no ano 1986 e também classificado em primeiro lugar no concurso nacional para o cargo de Procurador da República realizado em 1987, tendo optado pela carreira do Ministério Público Federal."

Dino e Gonet serão sabatinados pela CCJ em 13 de dezembro. A expectativa é que a análise em plenário ocorra em seguida, no próprio dia 13 ou no dia seguinte. Para serem aprovados, os indicados devem receber o voto de 41 dos 81 senadores. A votação é secreta.

Na CCJ, a aprovação depende de maioria simples. Apesar disso, a decisão é apenas consultiva, e não impede que os nomes sejam levados ao plenário mesmo com placar contrário às indicações.