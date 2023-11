Dezessete deputados podem concorrer a prefeituras

Em outubro do ano que vem, eleitores de 497 municípios do RS vão às urnas eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. O pleito municipal de 2024 promete movimentar a política estadual. A menos de um ano do primeiro turno, as articulações já começaram internamente nos partidos. Atualmente, 17 deputados com mandato na Assembleia podem concorrer em suas respectivas cidades.

Ainda a meses das convenções, tudo o que é discutido são possibilidades. Mesmo os partidos que têm nomes concretos em determinadas cidades, as negociações ainda ocorrem internamente, bem como com outras legendas. Portanto, nem todos esses parlamentares devem, de fato, figurar nas eleições.

A Capital é a cidade que concentra mais candidatos. Pelo menos seis parlamentares podem disputar o Paço Municipal. Também na Região Metropolitana, Novo Hamburgo tem três possíveis candidatos. Deputados e deputadas ainda podem concorrer em Alvorada, Bagé, Erechim, Ijuí, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa e Viamão.

Dentre os partidos, o que mais tem cadeiras também é o que apresenta mais potenciais candidatos. O PT pode ter quatro candidatos na sua bancada. A deputada Stela Farias pode concorrer em Alvorada, Valdeci Oliveira em Viamão, Jeferson Fernandes em Santa Rosa e Luiz Fernando Mainardi em Bagé.

Ainda na esquerda, o PSOL tem em seus dois parlamentares possibilidade de candidatura em Porto Alegre. Luciana Genro é cotada como o nome do partido na disputa. Corre por fora o nome de Matheus Gomes, lançado pelo Movimento Negro Unificado (MNU). Vale destacar que as federações (PT/PCdoB/PV) e (PSOL/Rede) articulam chapa única, buscando manter unidade.

À direita, o partido com mais nomes sondados é o Republicanos. A legenda que elegeu os deputados federais e estaduais mais votados do Rio Grande do Sul em 2022 pode ter três deputados concorrendo ano que vem. Eliana Bayer pode ser candidata em Alegrete, Capitão Martim pode concorrer em Viamão e o líder da bancada Delegado Rodrigo Zucco pode disputar a prefeitura de Novo Hamburgo.

Pelo PP, Issur Koch e, pelo PSD, Gaúcho da Geral completam a trinca de deputados que podem se candidatar em Novo Hamburgo. Uma aliança entre partidos que hoje pleiteiam a cabeça de chapa não é descartada. A atual prefeita do município, Fátima Daudt (MDB), foi reeleita e não poderá participar da eleição.

O PL estuda dois deputados de sua bancada que podem concorrer: Paparico Bacchi pode ir a prefeito em Erechim, enquanto Kelly Moraes pode ir a prefeita em Santa Cruz do Sul.

Demais partidos não têm mais de um parlamentar como possível candidato. O único deputado do Novo pode se candidatar. Felipe Camozzato é cotado para representar o partido na disputa da Capital.

Também em Porto Alegre, o PSDB pode apostar na Delegada Nadine Anflor, deputada de primeiro mandato, enquanto o União Brasil já definiu Thiago Duarte como pré-candidato na cidade. Já em Ijuí, o PDT estuda o deputado Gerson Burmann como possível candidato.

Vale destacar também que, além dos 17 parlamentares destacados, Beto Fantinel pode concorrer pelo MDB em Santa Maria. Porém, está licenciado para exercer a função de secretário de Assistência Social de Eduardo Leite (PSDB).

Ainda que nem todos esses deputados efetivamente concorram - e, dos que concorrerem, nem todos sejam eleitos - as municipais prometem movimentar as bancadas do Parlamento gaúcho. Na possibilidade da eleição de um parlamentar, um suplente do mesmo partido ou federação deve assumir sua cadeira.

Com quatro possíveis candidatos, o PT tem como deputados suplentes, em ordem, Halley, Ana Affonso, Maneco Hassen e Fernando Marroni. O PSOL tem como suplentes Karen Santos e Fernanda Miranda. O Republicanos tem como suplentes Fran Somensi, Lilico Mella e Rodinei Candeia. O PL tem como suplentes Camila Nunes e Marcio Patussi.

Entre os partidos com apenas um possível candidato, os suplentes são: Giuseppe Riesgo (Novo), Jessé Sangali (Cidadania, na cadeira do PSDB), Barbara Penna (UB), Salmo (PP) e Tiago Cadó (PDT).