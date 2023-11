Prefeito de Canoas, Jairo Jorge é afastado novamente do cargo

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), por sua Quarta Seção, em Curitiba, reconheceu a competência federal para o julgamento de todos os processos referentes à Operação Copa Livre, envolvendo o prefeito de Canoas, Jairo Jorge (PSD).

O relator entendeu, acompanhado por outro julgador, não prorrogar o afastamento do prefeito. No entanto, por maioria, entenderam os demais magistrados pela prorrogação do afastamento. Faz oito meses, por decisão da Justiça, que o prefeito foi autorizado a retornar ao cargo.

A defesa do prefeito aguarda a publicação do acórdão, com o voto divergente, para adotar as medidas necessárias e recursos cabíveis no sentido da reversão da decisão. Em publicação nas redes sociais, o perfil pessoal do prefeito emitiu uma nota oficial, na qual afirma que "o prefeito Jairo Jorge mantém sua confiança na Justiça dos homens e na Justiça Divina".

Copa Livre

A Operação Copa Livre apura possíveis crimes de peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, falsidade ideológica, supressão de documentos, fraude à licitação, organização criminosa e lavagem de dinheiro em contratações diretas, com dispensa de licitações, promovidas pela prefeitura de Canoas a partir de janeiro de 2021. Conforme a investigação, o Poder Executivo canoense passou a ser comandado por uma organização criminosa composta por dois núcleos: um político, que assumiu a prefeitura, e outro empresarial. O objetivo da organização criminosa seria desviar dinheiro público.