PT oficializa Maria do Rosário para disputar prefeitura de Porto Alegre

Maria do Rosário é a indicada do PT para a disputa de Porto Alegre em 2024. Nesta quinta-feira (23), a deputada estadual Sofia Cavedon entregou uma carta ao partido na qual retira sua candidatura para ser a representante petista nas eleições municipais em nome de unidade partidária. Ambas se encontraram ao final da tarde para um encontro informal e, à noite, o PT municipal oficializa nome de Rosário no diretório municipal.

A definição de um nome para a prefeitura é um processo que vem sendo amadurecido no PT. O partido pretendia decidir entre Rosário e Sofia na última sexta-feira (17), mas a escolha fora adiada. Com a saída de Sofia, o partido define um nome para poder melhor negociar alianças com as demais siglas dos campos de esquerda e centro-esquerda.

"É um nome para diálogo com os demais, não é uma imposição. Já estamos dialogando com os partidos que estão no campo de apoio do presidente Lula (PT), que venceu as eleições nesta cidade" afirma Rosário.

Sofia salienta: “Quando apresentamos a candidatura, tínhamos a meta de defender um processo alargado envolvendo todos partidos para construir uma unidade de esquerda e centro-esquerda, com a convicção de que precisamos dessa abertura para ganhar em Porto Alegre após 18 anos”. Ela cita a necessidade de se antecipar para que uma futura chapa possa apresentar um projeto consistente de governo.



Desde o início, a deputada estadual defendeu a realização de prévias, ou eleições primárias, com os demais partidos do campo ideológico. A ideia perdeu força nos debates, mas ainda segue viva.

"Temos um nome para ofertar para o debate, com a federação PSOL/Rede e outros partidos também. Estamos receptivos às propostas de consulta à comunidade dentro de uma metodologia que a gente pactue com os partidos. Todos têm a disposição de fazer a consulta à população, mas também de continuar o diálogo que já começamos", relatou a presidente estadual do PT, Juçara Dutra.

O PT então volta a sentar-se com as demais legendas da cidade. Na segunda-feira (20), se reuniu com o PCdoB, que indicou o nome de Manuela d’Ávila. Na quarta (22), se reuniu com o PDT, que indica o nome de Juliana Brizola. Ainda nesta quinta-feira (23), deve se reunir com o PSB. O PSOL é naturalmente outro partido que participa das negociações neste campo.

A meta é repetir uma chapa ampla, tal qual a aliança que foi vitoriosa na eleição presidencial de 2022. "Queremos ampliar a discussão para um bloco que possa representar o que o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSD) representaram em 2022, com uma ampla unidade democrática", disse a presidente municipal do PT, deputada estadual Laura Sito.

Questionada se não há incômodo no fato de PDT e PSB serem base do governo Eduardo Leite (PSDB) no Estado, Laura afirma focar na cidade e que Melo representa um projeto mais conservador do que o do tucano no Estado.

"Queremos discutir Porto Alegre. O prefeito Sebastião Melo (MDB) representa o que há de mais conservador, privatista e predador na nossa cidade. É um programa ainda mais ultraliberal e conservador. Melo optou por fazer campanha para o (ex-presidente Jair) Bolsonaro (PL) e para o (ex-candidato ao governo do Estado e ex-ministro) Onyx Lorenzoni (PL) no segundo turno", disse Laura. Sofia destacou o fato de os partidos serem base do governo Lula: "eles têm nos dito que querem encontrar o que temos de comum aqui".

À noite, o PT municipal oficializa a escolha do nome de Rosário para poder negociar com demais partidos e institui um Grupo de Trabalho Eleitoral que coordenará articulações por alianças.