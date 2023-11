Desconfortáveis, deputados da base de Leite esperam solução da reforma tributária para não votar ICMS

O projeto do governador Eduardo Leite (PSDB) para aumentar a alíquota básica do ICMS de 17% para 19,5% causou desconforto na base governista da Assembleia Legislativa. Diversos parlamentares afirmam ter sido pegos de surpresa com o envio do projeto, protocolado em regime de urgência. Nos bastidores, já especula-se dificuldade para aprovação da proposta. Oficialmente, os deputados esperam uma solução de Brasília para a reforma tributária. Os parlamentares evitam adiantar posições. Internamente, alguns componentes da base, principalmente aqueles eleitos com forte discurso contra aumento de impostos e de redução do tamanho do Estado, já admitem que devem contrariar o Executivo e votar pela rejeição da proposta. Caso a pauta vá à votação, será o principal teste do poder de convencimento de Leite neste segundo mandato. Na capital federal, há a expectativa que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), apresente uma alternativa ao período a ser considerado para calcular o novo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) dos estados. Com alterações feitas no Senado, a proposta considera as arrecadações dos estados entre 2024 e 2028 para a divisão do IBS - fato que teria motivado os estados de Sul e Sudeste a elevarem seus ICMS ao mesmo patamar de 19,5%. A avaliação dos deputados estaduais gaúchos é que se o Congresso Nacional e o governo federal encontrarem uma solução para o que definem como “guerra fiscal às avessas” - isto é, estados aumentando alíquota de ICMS para arrecadarem mais entre 2024 e 2028 e, portanto, terem participação maior no IBS - não haveria necessidade de sequer votar o projeto do Executivo. “Se Haddad conseguir negociar, acabou a discussão”, afirmou o deputado Claudio Branchieri (Podemos), em entrevista coletiva organizada pela Federasul. “Estamos falando de um impacto de 50 anos baseado em uma redação ruim da reforma”, alertou. De acordo com o texto aprovado no Senado, a regra define o percentual dos estados durante a transição para os novos impostos, que dura até 2078.“A apresentação do aumento de ICMS ocorre em função da reforma. Se existir acordo do Congresso em relação ao artigo 131, resolve e não precisa votar”, corroborou o líder da bancada do PP, a maior da base do governo, deputado Guilherme Pasin. “Se não houver alteração, será prejudicial para o Estado”, concordou o deputado Luiz Fernando Mainardi, líder da bancada do PT, a maior de oposição ao governo Leite. “Se considerarmos os últimos cinco anos (em vez dos próximos cinco, uma das alternativas estudadas), vamos levar uma vantagem imensa em relação a outros estados, afinal, foram seis anos de ICMS majorado (durante governos Leite e José Ivo Sartori, MBD)”, disse. O deputado Felipe Camozzato (Novo), que se posiciona de forma independente em relação ao governo, pontuou que os impactos da reforma tributária não são o único desafio do Estado na pauta fiscal: “Para além da reforma, há necessidade de olharmos para as contas com mais atenção. O Estado vive um desajuste fiscal e sobrevive há anos com receita extraordinária de privatizações”.