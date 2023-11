Agenda de Bolsonaro no RS teve eventos partidários e ato político

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpriu ampla agenda partidária no Estado nesta sexta-feira e no sábado, onde participou de evento para divulgar novas filiações - entre elas do prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal - e ação do PL Mulher. Após finalizar o primeiro compromisso no Parque Assis Brasil, em Esteio, na sexta, o político retornou à Porto Alegre, onde participou de ato no Parque Moinhos de Vento (Parcão), que reuniu apoiadores vestidos de verde e amarelo e portando bandeiras do Brasil.

Da mesma forma que ocorreu em seu desembarque na Capital, a passagem e o discurso do ex-presidente foram rápidos. A fala de Bolsonaro durou aproximadamente dez minutos, pouco comparado aos 45 minutos de atraso para o início do ato, o que não pareceu incomodar os apoiadores, que enfrentaram chuva forte.

Bolsonaro teceu críticas aos processos que lhe tornaram inelegível, assim como ao Supremo Tribunal Federal (STF). Também demonstrou apoio incondicional a Javier Milei, candidato ultra-liberal às eleições argentinas deste domingo. Ao final do discurso, brincou: "Sou o único ex que o brasileiro gosta", disse.

Mesmo distante, o cenário para as eleições presidenciais de 2026 foi assunto durante a visita, com o presidente estadual do PL, Giovani Cherini, dizendo por diversas que Bolsonaro vai entrar na disputar. "Não existe plano A ou B para as eleições presidenciais de 2026 no Brasil. A opção certa é Jair Bolsonaro", destacou o parlamentar na Casa do Gaúcho.

Em seu discurso, o ex-presidente não tratou dessa possibilidade, mas disse que na sua gestão não havia "o balcão de negócios que existe no governo do PT".