Lula e aliados reagem a desgaste de Flávio Dino em caso do Comando Vermelho

O presidente Lula (PT) e aliados se mobilizaram para defender o ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), diante da ofensiva da oposição gerada pelo fato de a esposa de um homem apontado como líder da facção criminosa Comando Vermelho no Amazonas ter participado de reuniões na pasta.

Membros do governo federal já tinham usado as redes sociais para manifestar apoio ao ministro na terça, mas a mobilização em defesa de Dino ganhou corpo nesta quarta com publicações de Lula, do primeiro escalão e de parlamentares da base.

No fim desta quarta, o próprio Dino agradeceu publicamente pelas mensagens de solidariedade. "Desde cedo, a começar do presidente Lula e dos colegas de governo, recebi milhares de mensagens de apoio e solidariedade. Colegas da comunidade jurídica; governadores, senadores, deputados; partidos políticos; sociedade civil; cidadãos", escreveu.

Luciane Barbosa Farias, esposa do líder da facção, esteve no Ministério da Justiça em março. Ela se encontrou com o secretário de Assuntos Legislativos da pasta, Elias Vaz. Em maio ela esteve com Rafael Velasco, secretário da Secretaria Nacional de Políticas Penais, também vinculada à pasta. O caso foi revelado pelo jornal O Estado de S. Paulo.

O desgaste para o governo foi ampliado com a revelação de que uma viagem de Luciane a Brasília foi custeada pelo Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. A pasta diz que o custeio aconteceu para a participação do Encontro de Comitês e Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura, formado por estruturas com autonomia administrativa e financeira.

Parlamentares consultados pela reportagem afirmam que as manifestações pró-Dino nas redes ocorreram de forma espontânea, e não por orientação do governo. A avaliação é a de que a defesa do ministro "em praça pública" foi desencadeada pela própria posição de Lula.

No começo desta quarta, o presidente afirmou que Dino tem sofrido ataques "absurdos" e "artificialmente plantados". O petista disse que a atuação do Ministério da Justiça em diferentes frentes, como a defesa da democracia, tem despertado "muitos adversários".

"Minha solidariedade ao ministro Flávio Dino, que vem sendo alvo de absurdos ataques artificialmente plantados. Ele já disse e reiterou que jamais encontrou com esposa de líder de facção criminosa. Não há uma foto sequer, mas há vários dias insistem na disparatada mentira", escreveu.

"Essas ações (do ministério) despertam muitos adversários, que não se conformam com a perda de dinheiro e dos espaços para suas atuações criminosas. Daí nascem as fake news difundidas numa clara ação coordenada", completou.

Dino também recebeu a solidariedade do advogado-geral da União, Jorge Messias - apontado como um dos favoritos, ao lado do próprio ministro da Justiça, para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria de Rosa Weber. "Minha solidariedade ao ministro Flávio Dino, vítima de injustas e infundadas acusações. A verdade, além de libertar, sempre acaba prevalecendo", escreveu Messias, citando uma publicação feita pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta (PT).

Além de defender Dino, Pimenta afirmou que o governo não será acuado "por ações orquestradas do crime organizado e das milícias".