Deputados aprovam novo vale-refeição de R$ 366 para funcionalismo do RS

Os deputados estaduais do Rio Grande do Sul aprovaram por unanimidade (49 votos) o projeto do governo Eduardo Leite (PSDB) que reajusta o valor do vale-refeição e retira a coparticipação para todos os servidores públicos estaduais.

Atualmente no valor de R$ 268,84 (com coparticipação), o novo vale-refeição passa a ser R$ 366,60 (sem coparticipação). A partir de maio de 2024, o benefício sobe para R$ 400,00. Com o reajuste, mais de 60% dos funcionários públicos terão incremento na remuneração líquida de 4,1% a 7%.



A sessão desta terça-feira segue na Assembleia Legislativa, com possibilidade de votação do projeto do Executivo que reajusta em 9% o salário mínimo regional do Estado. Mais informações em instantes.