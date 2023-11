Comissão de finanças da Assembleia aprova relatório do Orçamento para 2024 no RS

Diego Nuñez

A Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa aprovou relatório favorável para o projeto do governo do Rio Grande do Sul da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano de 2024. Foram oito votos favoráveis e três contrários. A proposta agora pode seguir a plenário para ser votada pelos deputados. O projeto prevê receitas totais de R$ 80,348 bilhões e despesas totais de R$ 83,034 bilhões, com projeção de déficit orçamentário de R$ 2,7 bilhões.As sessões de análise duraram mais de quatros horas e meia. Foi necessária a convocação de uma sessão extraordinária para dar continuidade à pauta. O relatório favorável foi feito pelo deputado Frederico Antunes (PP), líder do governo Eduardo Leite na Assembleia Legislativa. Durante a tramitação do projeto da LOA, foram apresentadas 1.147 emendas à peça orçamentária. Destas, 1.062 receberam parecer favorável do relator e podem ser deliberadas em plenário. Ainda 44 tiveram parecer contrário, 36 foram prejudicadas e nove foram retiradas. Destaca-se que foram analisados critérios técnicos das emendas. Os méritos serão debatidos em plenário.