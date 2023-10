Lula diz que fará nova reunião ministerial até o fim do ano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira (31) que deve realizar uma nova reunião ministerial até o fim do ano. Ele não deu a data. De acordo com o presidente, devem ser feitas análises das políticas tocadas pelas pastas. O petista afirmou que o número de ministérios, atualmente em 38, é necessário para que os setores da sociedade sejam representados dentro do governo. Ele avalia a criação de mais um, o da Segurança Pública. A declaração foi dada no programa Conversa com o Presidente, uma espécie de live semanal produzida pela EBC.

Na mesma entrevista, Lula disse que agora estão aparecendo "escutas" telefônicas irregulares. Ele mencionou o caso, de maneira imprecisa, depois de falar que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) mobilizou as instituições para tentar se reeleger, apesar de não ter citado o adversário diretamente.



A menção às eleições de 2022 é porque nessa semana a vitória do petista completa um ano. Ele foi eleito em segundo turno no dia 30 de outubro daquele ano.



"Ele utilizou as Forças Armadas, utilizou as polícias estaduais, utilizou a Polícia Rodoviária, ele utilizou a Polícia Federal. Ele utilizou todas as instituições", declarou o petista. Ele deu a declaração no programa Conversa com o Presidente, uma espécie de live semanal produzida pela EBC.



Depois dessa fala de Lula, o apresentador, Marcos Uchôa, disse "a Abin, agora, com esse escândalo". Lula então respondeu:



"A que ele não conseguiu utilizar para ele, agora nós estamos vendo escutas telefônicas de gente que não deveria ter escutado e que não tinha decisão judicial", declarou Lula.



A Agência Brasileira de Inteligência, a Abin, foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga o rastreamento de celulares sem autorização judicial. O sistema funcionava monitorando a localização de aparelhos, sem grampear ligações. As ações teriam sido no governo de Jair Bolsonaro.



"O que é importante em tudo isso é que o Brasil também tem pessoas boas que resistiram a isso. A Justiça Eleitoral, a Suprema Corte, tiveram papel excepcional na garantia do processo democrático", disse o presidente da República sobre as eleições.