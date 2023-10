Paula Mascarenhas é eleita presidente estadual do PSDB gaúcho

Diego Nuñez

Em convenção estadual realizada na Câmara Municipal de Porto Alegre, o PSDB do Rio Grande do Sul elegeu a prefeita de Pelotas Paula Mascarenhas como a nova presidente da sigla no Estado. Na manhã deste domingo (29), centenas de tucanos, entre quadros políticos e apoiadores, se reuniram na Capital para renovar diretório e executiva estadual.O diretório, que tem Mascarenhas como presidente da Executiva, foi eleito com 234 votos sim, nenhum não e nenhum nulo. A nova presidente do partido foi eleita por unanimidade. “É uma honra e emoção estar aqui neste lugar que nunca imaginei ocupar. É muita responsabilidade e eu só assumiria esse cargo com o consenso que hoje se confirmou, com 100% dos votos”, disse Mascarenhas em seu discurso de posse. A prefeita terá a missão de conduzir o PSDB durante as eleições municipais de 2024, quando eleitores de 497 municípios gaúchos devem ir às urnas para votar para prefeito, vice e vereadores. “Assumo com um compromisso muito grande com o ano de 2024. Com todos vocês que estão lá nos municípios e vão eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Não vai ser fácil. A gente sabe o quanto os municípios brasileiros vivem uma crise extraordinária por conta de um sistema injusto e centralizador. Mas vamos chegar em 2024 com a possibilidade de ganharmos eleições”, disse a filiados e apoiadores. A convenção contou com a presença de diversos quadros tucanos do Estado, como o governador Eduardo Leite, a ex-governadora Yeda Crusius, os secretários estaduais Artur Lemos Júnior (Casa Civil), Luiz Henrique Viana (Sistemas Penal e Socioeducativo), Raquel Teixeira (Educação), Marjorie Kauffmann (Meio Ambiente e Infraestrutura) e Mateus Wesp (Justiça, Cidadania e Direitos Humanos), além de deputados federais e estaduais. À sua ex-vice-prefeita, Leite incumbiu a missão de resgatar os “valores históricos” do PSDB no Estado, algo que busca fazer como presidente nacional da sigla, inclusive resgatando símbolos antigos da legenda como o tucano e as cores azul e amarela. “A nova marca resgata o tucano, que jamais deveria ser afastado da nossa marca. Temos que ter muito orgulho da nossa história, por isso não tem que trocar nome, trocar marca, trocar número. O PSDB vai voltar com força para ser o equilíbrio que esse País precisa”, disse em discurso. Durante a convenção, Leite diversas vezes foi celebrado como um futuro candidato à presidência da República pela base do partido. Ao ser questionado em entrevista, não escondeu a vontade de ver seu partido liderando uma disputa presidencial. O PSDB, contudo, vive momento delicado. Apesar de ter conquistado cinco das 10 maiores cidades gaúchas em 2020, o partido fez sua menor bancada da história no Congresso Nacional em 2022. “O partido diminui o número de cadeiras no Congresso. Sabemos que as eleições do ano que vem significarão até um número de prefeitos eleitos menor do que vimos no passado. O importante é manter o partido com a chama vibrante, pois tenho convicção que essa polarização, da forma que vimos nas últimas eleições, haverá de se esgotar. Será importante ao País que haja um partido de centro que ofereça bom senso, equilíbrio e respeito. Vamos manter o partido vivo com capacidade de se apresentar em 2026”, afirmou.