Yeda Crusius celebra 25 anos do PSDB Mulher

Neste sábado (28), evento em Porto Alegre celebra os 25 anos da criação do PSDB Mulher. Na ocasião, haverá o lançamento do documentário “PSDB-Mulher: 25 anos construindo o Brasil que queremos”. O evento ocorre no Hotel Plaza São Rafael, a partir das 18h. Presidente do PSDB Mulher, a ex-governadora gaúcha Yeda Crusius afirma que uma das metas do evento é reforçar a “meta 50/50”, isto é, a pauta pela garantia de paridade de gênero no Congresso Nacional.



O evento antecede as convenções estaduais dos tucanos, que serão realizadas no domingo de manhã, quando a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, deve ser aclamada como a nova presidente do PSDB gaúcho, substituindo o atual presidente e deputado federal Lucas Redecker.



Yeda destaca também que a deputada estadual e delegada Nadine Anflor será a nova presidente estadual do PSDB Mulher, enquanto o núcleo municipal escolheu uma mulher trans e negra para o cargo: Gloria Crystal, atual diretora-adjunta do Departamento Estadual de Diversidade Sexual, vinculado à Secretaria Estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos.

A ex-governadora do Estado divulgou a atividade em visita ao Jornal do Comércio nesta quinta-feira (26), quando foi recebida pelo diretor-presidente do JC, Mércio Tumelero