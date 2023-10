Léo Índio, primo dos filhos de Bolsonaro, é alvo de nova fase da operação da PF sobre o 8/1

Folhapress

A Polícia Federal (PF) realiza na manhã desta quarta-feira (25) a 19ª fase da Operação Lesa Pátria, que investiga pessoas que incitaram, participaram e fomentaram as invasões e depredações ao Palácio do Planalto, Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 8 de janeiro. Nesta etapa, 12 pessoas são investigadas. Um dos alvos de busca e apreensão é Leonardo Rodrigues de Jesus, que tem o apelido de Leo Índio, primo dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).