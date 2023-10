Câmara de Porto Alegre terá redução no número de vereadores já na eleição de 2024

A Câmara de Porto Alegre perderá uma cadeira no Legislativo devido à redução na população. Seguindo a tendência de todo RS, a capital dos gaúchos perdeu 76.781 moradores, de acordo com os dados levantados pelo Censo de 2022.

O número de parlamentares nas câmaras municipais é calculado de forma diferente dos demais níveis legislativos. A Constituição delimita representantes a partir da população total do município, sendo o limite máximo de vereadores por cidade 55, para cidades com mais de 8 milhões de habitantes, e o mínimo nove, para municípios com menos de 15 mil habitantes.



De acordo com a assessoria do Ministério Público (MP), o promotor Adriano Marmitt, da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público de Porto Alegre, comunicou a redução para o Poder Legislativo da Capital. A Diretoria Legislativa da Câmara indicou que o projeto da alteração deve ser protocolado e votado nas próximas semanas. Como é uma mudança na Lei Orgânica do município, precisa passar por uma votação em dois turnos. No entanto, por se tratar de matéria regida pela Constituição Federal, o projeto tende a ser acolhido, sob pena de prática inconstitucional pelo Legislativo.