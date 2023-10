CPMI do 8 de janeiro vota relatório final nesta semana

O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro,deputado Arthur Maia (União-BA), confirmou para a próxima terça-feira (17), a partir das 9h, a leitura do relatório da senadora Eliziane Gama (PSD-MA), assim como dos votos em separado a serem apresentados por parlamentares de oposição. Como é certo que haverá pedido de vistas, já há um acordo para que a votação do relatório final ocorra no dia seguinte: quarta-feira (18).

Trabalhando desde o final de maio,. Compareceram ao colegiado os generais Augusto Heleno,ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), e Gonçalves Dias, que também comandou o GSI no dia dos ataques às sedes dos três Poderes, além do coronel Jean Lawand, que apareceu em troca de mensagens telefônicas com o ex-ajudante de ordens do expresidente(PL), coronel Mauro Cesar Cid, defendendo intervenção militar após as eleições de 2022, além do próprio Cid.Nomes que integraram al (PM-DF), a quem cabia a segurança na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, também estiveram na CPI, como os coronéis Jaime Naime e Fabio Vieira. A CPMI também ouviu o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques,George Washington e Wellington Macedo, condenados por planejarem a explosão de um caminhão-tanque no aeroporto de Brasília no final de 2022, e o hacker Walter Delgatti, entre outros.Fonte: Agência Senado