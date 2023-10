STF estuda duas exceções à atual regra de imunidade das plataformas, diz Barroso

Folhapress

STF pode julgar nos próximos meses dois recursos extraordinários que flexibilizam o Marco Civil da Internet



A conferência na Alemanha conta com a participação do presidente da Corte Constitucional alemã, Stephan Harbarth , e dos ministros do STF Gilmar Mendes e Dias Toffoli.

Em sua fala, Gilmar foi ainda mais direto em sua defesa de regulação e crítica ao Marco Civil.

Segundo o ministro do Supremo, a proliferação de discursos de ódio, desinformação e ataques às instituições democráticas através das redes sociais, culminando nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, evidenciam "a obsolescência do artigo 19 do Marco Civil para mediar o debate democrático no país, mostrando a necessidade de repensar o modelo regulatório para responsabilizar adequadamente as plataformas."

Um dos recursos extraordinários diante do Supremo é relatado pelo ministro Dias Toffoli. No caso, uma mulher pediu ao Facebook a remoção de um perfil falso que fingia ser ela e ofendia várias pessoas. O Facebook se recusou a agir. Ela pediu a derrubada do perfil e indenização por danos morais.

Uma decisão teria repercussão geral e poderia abrir um precedente para responsabilizar civilmente as plataformas por não retirar conteúdo antes de haver ordem judicial.

Nesta segunda-feira (9), Toffoli afirmou que "o processo está pronto para julgamento, apenas aguardando data para isso". Em Frankfurt, Toffoli defendeu o que vê como papel do Supremo e tanto

No outro recurso, relatado pelo ministro Luiz Fux, uma professora pediu que o Orkut (que foi comprado pelo Google) tirasse do ar uma comunidade que tinha críticas e ofensas a ela. Ela não foi atendida, e pede ao Google, além da remoção, indenização por danos morais.

Os casos haviam sido pautados pela então ministra Rosa Weber para junho, mas foram adiados.

As empresas e parte da sociedade civil se manifestaram em audiência pública no Supremo, no início do ano, contra a inconstitucionalidade do artigo 19.

Em sua fala, Barroso fez uma defesa enfática da necessidade de regulação.

"Criou-se esse fla-flu ideológico no Brasil e no mundo de que quem é conservador é contra a regulação e quem é progressista ou liberal é a favor. Existe um caminho do meio, um senso comum, de que pedofilia não pode na rede, não importa se você é liberal, conservador, progressista. Do ponto de vista civilizatório, não é aceitável o ataque às pessoas e às instituições, de modo que a regulação me parece imperativa e imprescindível, ainda que a dosagem seja complexa. "