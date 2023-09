Gleisi colocará ponte de safena e enxerto para desobstruir o coração

Folhapress

A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), colocará uma ponte de safena e um enxerto de mamária durante procedimento cirúrgico na manhã de sábado (30). A informação foi confirmada em boletim médico assinado pela equipe que cuida da parlamentar.Realizada rotineiramente, a cirurgia para revascularização do miocárdio tem como objetivo criar um novo caminho para que o sangue possa fluir até o coração.De acordo com o boletim, a presidente do PT segue assintomática e clinicamente bem. A equipe médica de Gleisi é chefiada pela cardiologista Ludhmila Hajjar e integrada pelo diretor médico Allisson Barcelos Borges.