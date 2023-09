Janja passa a manhã no Vale do Taquari e almoça em Arroio do Meio

A primeira-dama Janja passou a manhã desta quinta-feira (28) visitando as cidades do Vale do Taquari para prestar solidariedade a quem enfrentou os efeitos das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos dias. Por volta das 12h, ela chegou ao Seminário Sagrado Coração de Jesus, bem na entrada de Arroio do Meio.

O restaurante em frente ao local, Ritt’s, acabou registrando movimento intenso também. Grande parte dos frequentadores era composta por policiais que acompanham a comitiva. “Normalmente, servimos entre 230 e 240 almoços por dia. Hoje vamos chegar a 300”, diz o proprietário Régis Ritt.

O restaurante Ritt’s, onde Janja almoçou, serviu 300 almoços nesta quinta. Foto: Mauro Belo Schneider/Especial/JC

Antes de Arroio do Meio, Janja foi ao Ginásio Ito Snel, em Estrela, falar com desabrigados. Depois, parou em Muçum, na Escola Municipal Castelo Branco e Família. Em nenhum dos pontos, Janja falou com a imprensa.

A primeira-dama está acompanhada de ministros e representa o presidente Lula (PT), que será submetido a uma cirurgia nesta sexta-feira. Ela cumpre a agenda sorridente e cumprimentando prefeitos e comunidade.

Após o almoço em Arroio do Meio, que foi fechado à imprensa, ela irá à Univates, em Lajeado. A expectativa é que ali ela conceda uma entrevista.

Luciano Orsi, presidente da Famurs, participou do almoço. Segundo ele, Janja conheceu a cozinha que foi montada no seminário para atender os afetados pela chuva. “Janja conheceu a cozinha que atende 20 mil pessoas por dia. Ela também ouviu reivindicações de atingidos pelas barragens”, detalha.

Orsi também relatou que Janja veio ao Rio Grande do Sul trazer uma mensagem de esperança. Ela teria justificado a ausência de Lula, ainda, pela dor no quadril.