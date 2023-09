Pregão para locação de 14 mil tornozeleiras eletrônicas para segurança gaúcha ocorre nesta segunda

A locação de 14 mil tornozeleiras para monitoração e rastreamento eletrônico de pessoas vinculadas a procedimentos judiciais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) está entre as licitações da semana de 25 a 29 de setembro.

A Agenda Celic é organizada pela Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). O certame, requisitado pela Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe) do Estado, será realizado pela modalidade pregão eletrônico na segunda-feira (25), às 9h30.