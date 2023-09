Lula: ação coletiva da ONU, voltada para agenda 2030, pode se transformar no seu maior fracasso

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta terça-feira, 19, que a ação coletiva da Organização das Nações Unidas (ONU), voltada para o desenvolvimento e com foco na agenda de 2030, pode se transformar no seu maior fracasso. Segundo Lula, as metas de redução da desigualdade ainda estão distantes de serem cumpridas.

LEIA TAMBÉM: Lula cita enchente do Rio Grande do Sul em seu discurso na ONU

"A mais ampla e ambiciosa ação coletiva da ONU, voltada para o desenvolvimento, agenda 2030, pode se transformar no seu maior fracasso. Estamos na metade do período de implantação e ainda muito distante das metas definidas. A maior parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável caminha em ritmo muito lento. O imperativo moral e político de erradicar pobreza e acabar com fome parece estar anestesiado", afirmou o presidente brasileiro, durante discurso da 78ª sessão da Assembleia Geral da ONU.



Lula disse que, a 7 anos do prazo final da agenda de 2030 estabelecida pela ONU, será preciso incluir pobres no orçamento e fazer ricos pagarem impostos proporcionalmente ao seu patrimônio para garantir, de fato, uma redução na desigualdade entre os países.



Ele reforçou que o Brasil está comprometido com os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável e repetiu que o País resgatou o universalismo na política externa.