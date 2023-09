Lula cita enchente do Rio Grande do Sul em seu discurso na ONU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) citou o Rio Grande do Sul na abertura de seu discurso na Organização das Nações Unidas (ONU) na manhã desta terça-feira (19), em Nova York. Ele mencionou as enchentes registradas no Estado e o terremoto no Marrocos.

Marrocos Líbia Essas tragédias causam perdas irreparáveis. Nossos pensamentos e orações estão com todas as vítimas”, lamentou o presidente. “Quero expressar minhas condolências ao povo do, dae do estado do Rio Grande do Sul, no meu País.”, lamentou o presidente.

Lula abordou, em seguida, o problema da fome, que, segundo ele, atinge 735 milhões de seres humanos. “Minhas primeiras palavras são de confiança na capacidade humana.”

Além disso, ele ressaltou que "o Brasil está de volta para dar a devida contribuição aos desafios globais”. Lula afirmou estar comprometido, ainda, em implementar os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável e acrescentou um 18º de forma voluntária: de igualdade de raça.

Seu discurso incluiu o desmatamento na Amazônia, industrialização e os impactos da poluição. Ao mencionar a defesa pela democracia, foi bastante aplaudido pelos presentes no evento.