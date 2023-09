PSDB de Porto Alegre define nova chapa executiva do partido

Em convenção ocorrida neste sábado (9) na Câmara de Vereadores da capital gaúcha, o PSDB elegeu a sua executiva em Porto Alegre para o período de 2023 a 2025. Para a presidência foi escolhido o vereador e atual presidente do partido no município, Moisés Barboza, e como vice-presidente o vereador Gilsomar da Silva (Gilson Padeiro).

Os vários militantes tucanos que compareceram à votação, que se estendeu das 9h às 12h, já respiravam o clima das eleições municipais de 2024. No entanto, Barboza enfatiza que não está definido ainda se o partido irá com candidatura própria ou apoiará outra legenda no próximo pleito na Capital. De acordo com o parlamentar, essa questão faz parte de uma "conversa maior", que envolve os partidos em âmbito estadual que compõem as bases de sustentação do governo Eduardo Leite e também do prefeito porto-alegrense, Sebastião Melo.

"Todo grande partido quer uma candidatura própria, mas a gente tem que fazer uma coisa de cada vez", argumenta Barboza. A decisão deverá acontecer em convenção dos tucanos que será realizada até o final do ano, após as eleições do PSDB estadual e nacional, que ainda não têm data marcada. Atualmente, o PSDB conta com uma bancada em Porto Alegre composta por quatro vereadores (Moisés Barboza, Conselheiro Marcelo Bernardi, Gilson Padeiro e Ramiro Rosário).

Conforme Barboza, a meta é aumentar esse número nas próximas eleições ou no mínimo mantê-lo. "Um partido precisa apresentar um projeto e a gente está discutindo com o governador Eduardo Leite que nomes o PSDB têm para apresentar em uma candidatura majoritária em Porto Alegre", frisa o vereador.

Entre alguns nomes que poderiam ser lançados como candidatos a prefeito, o parlamentar cita os deputados estaduais Kaká D'Ávila e Delegada Nadine, o secretário estadual chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e a deputada federal Any Ortiz (da Federação PSDB-Cidadania).

Barboza defende uma campanha que apresente uma proposta que não seja polarizada ou de extremos. "Não é porque um voluntário que está oferecendo alimentos para as famílias mais sofridas esteja com um boné do MST que tu não tenhas que agradecer", sustenta Barboza, fazendo referência ao gesto do governador ao agradecer a participação de integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no auxílio às pessoas impactadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Ele acrescenta que é preciso "fugir dessa raiva" e representar um plano de governo que não seja ligado “ao bolsonarismo ou ao lulismo".

O secretário municipal da Educação, Cláudio Franzen, também reforça que o partido hoje possui várias lideranças, no Estado e em Porto Alegre. Além de Franzen, os tucanos possuem mais uma Secretaria dentro do governo de Porto Alegre, o titular da pasta da Cultura, Henry Ventura. Indagado se uma eventual candidatura própria significaria a saída dos tucanos do governo Melo, Franzen prefere ser cauteloso: "vamos esperar o momento certo".

Já o vereador Conselheiro Marcelo Bernardi enalteceu o encontro deste sábado como uma ação democrática, que fortalece o partido. Sobre a opção quanto à formação de uma aliança ou lançar um nome do PSDB nas próximas eleições para a prefeitura, Bernardi diz que precisa ser respeitada a vontade da maioria dos tucanos. No entanto, pessoalmente, ele prefere a alternativa da candidatura própria.



O governador Eduardo Leite não compareceu ao evento na Câmara de Vereadores, porém enviou uma mensagem. No vídeo, Leite desejou uma boa convenção e o fortalecimento do partido na Capital. “Que naturalmente tem uma especial importância”, enfatizou. Ele manifestou ainda o desejo de que o PSDB exerça protagonismo nas próximas eleições de 2024.

Por sua vez, o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, que também é vice-presidente do PSDB estadual e que esteve presente no encontro, durante o seu discurso ressaltou que dentro do partido não há estrelas. “Porque estrelas têm pontas e as pontas afastam”, comentou, sendo aplaudido pelo público. O secretário assinalou ainda que os tucanos estão conectados com a sociedade e não é demérito algum o partido almejar ter candidato próprio na Capital.



Executiva PSDB Porto Alegre:

Presidente: Moisés da Silva Barboza

Vice-presidente: Gilsomar da Silva (Gilson Padeiro)

2º vice-presidente: Carlos Henrique Bastos D’Ávila

Secretária Geral: Ivana Maria Genro Flores

Tesoureira: Neiva Dalchiavon

Tesoureira adjunta: Cibele Oltramari

*Vogal: Henry Ventura

*Vogal: Cláudio Renato Costa Franzen

Membro Nato Pela Bancada: Marcelo Rodrigo Bernardi

Suplente: Daniel Silva Morethson

Suplente: Júlio Cesar da Rosa

* Que pode desempenhar as funções de outro membro da diretoria na impossibilidade desse.