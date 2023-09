Ação pela cassação do deputado Professor Bonatto é considerada improcedente pelo TRE

Foram consideradas improcedentes as acusações contra o deputado Valdir Bonatto (PSDB), mais conhecido como Professor Bonatto, que estava sendo julgado por abuso de poder durante as eleições de 2022, enquanto ainda era prefeito de Viamão. Os documentos avaliados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) indicavam o uso dos servidores públicos do Departamento de Vigilância Sanitária da prefeitura de Viamão para a realização de atividades junto à campanha de Bonatto. A decisão saiu a partir da sessão do TRE realizada nesta terça-feira (12).

Os documentos enviados pelo Ministério Público Eleitoral do RS (MPE-RS) pelo procurador regional eleitoral José Osmar Pumes relataram também que os funcionários públicos sofriam pressão para solicitar as férias durante o período eleitoral. Legalmente, servidores públicos não podem participar de campanhas eleitorais, tendo como única excepção o período de férias. Outro ponto que chamou a atenção do MPE foi a troca do modelo de ponto, que deixou de ser biométrico para ser realizado de forma manual.

Os membros do TRE-RS votaram de forma unânime pela improcedência das ações, eliminando o risco do deputado perder a vaga no Legislativo gaúcho.

Alegações da defesa



A tese de defesa do deputado Bonatto alegava que o afastamento do político do cargo de prefeito ainda no início do mês de Abril para se dedicar a disputa da vaga no legislativo impedia o envolvimento dele com as ações consideradas impróprias.

Conforme consta nos autos, os advogados de Bonatto indicavam “À época dos fatos, não exercia cargo, emprego, função ou mandato na administração pública de Viamão, sendo-lhe, portanto, inviável ceder servidores para sua campanha eleitoral”, sustentando que é “flagrante a ilegitimidade passiva e a ausência de litisconsórcio” por não terem sido chamados aos processos como co-réus, o prefeito do município, Nilton Magalhães, e os titulares das secretarias municipais da Administração, Coronel Alfeu Freitas, e da Saúde, Michele Galvão, segundo ele, “os gestores do município, que teriam poderes para promover os fatos mencionados como irregulares”.