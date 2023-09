Mauro Cid é libertado após STF homologar delação

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) saiu do Batalhão da Polícia do Exército, em Brasília, no sábado.

Após ter o seu pedido de delação premiada homologada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, Cid deixou o batalhão e seguiu para o centro integrado de monitoração da polícia penal, onde colocou a tornozeleira eletrônica que deve acompanhá-lo durante a liberdade provisória. Por volta das 16h de sábado, chegou em sua residência no Setor Militar Urbano, em Brasília.

Moraes vinculou a soltura de Mauro Cid ao cumprimento de uma série de medidas cautelares, a começar pelo uso de tornozeleira eletrônica.

O tenente-coronel também está proibido de deixar o País, teve seu passaporte cancelado e foi afastado de suas funções no Exército.

O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro é peça central nos inquéritos que se debruçam sobre os ataques às urnas eletrônicas, atos golpistas, fraudes no cartão de vacinação do ex-chefe do Executivo e o suposto esquema de venda de joias e presentes entregues a Bolsonaro.