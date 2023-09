Onze novos desembargadores são empossados pelo TJ-RS

Onze novos desembargadores foram empossados na tarde desta segunda-feira (4). No Plenário Ministro Pedro Soares Muñoz, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), assumiram os cargos nove Juízes de Direito promovidos pelo Órgão Especial no final de julho e dois oriundos do Quinto Constitucional, definidos em julho pelo governador Eduardo Leite. As informações são do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

Tomaram posse Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler, Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Amadeo Henrique Ramella Buttelli, João Pedro Cavalli Júnior, Mara Lúcia Coccaro Martins, Vanise Röhrig Monte Aço, Elaine Maria Canto da Fonseca, Roberto José Ludwig e Régis de Oliveira Montenegro Barbosa, que atuavam anteriormente como Juízes, Marcelo Lemos Dornelles, ex-Promotor de Justiça, e o advogado Marcelo Machado Bertoluci.

Na solenidade, a presidente do Tribunal de Justiça, Desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, declarou que "dotar as unidades de primeiro e de segundo graus de jurisdição de estrutura suficiente para bem servir à sociedade gaúcha tem sido o objetivo permanente desta atual Administração". A desembargadora também apontou que o Relatório Justiça em Números, divulgado na semana passada pelo Conselho Nacional de Justiça, apontou que TJ gaúcho atingiu 100% no índice IPC-Jus (Índice de Produtividade Comparada da Justiça) que mede a eficiência dos segmentos da justiça. " O nosso Judiciário ficou em 1º lugar no ranking entre os Tribunais de grande porte, considerando o seu desempenho ao longo do ano de 2022", enfatizou a magistrada.



O desembargador Gustavo Alberto Gastal Diefenthäler fez o pronunciamento representando os empossados e declarou que "esta Corte ganha hoje 11 novos integrantes que carregam o orgulho de aqui estarem, trazendo, cada um, ampla bagagem profissional e vida suficientes para dar-lhes o suporte nesta nova missão, pois todos possuem sólida experiência, com mais de duas décadas e meia de atuação".