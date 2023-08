Romildo Bolzan é favorito para presidência do PDT-RS, que será decidida sábado

sucessão de Ciro Simoni . Até o momento, há dois nomes em disputa: João Luiz Vargas, prefeito de São Sepé e ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), e Romildo Bolzan Júnior, ex-prefeito de Osório, ex-presidente do Grêmio e favorito na disputa. O PDT gaúcho decide, neste sábado (9), a. Até o momento, há dois nomes em disputa:, prefeito de São Sepé e ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), e, ex-prefeito de Osório, ex-presidente do Grêmio e

LEIA TAMBÉM: PDT pode rediscutir participação no governo Leite após convenções estaduais

Internamente, o entendimento é de que Romildo deve ser o próximo presidente da executiva estadual da sigla. Conta com o apoio de caciques partidários, deputados federais e estaduais, bem como suplentes de deputados. Nos anos que antecederam a disputa do governo do Estado em 2022, Romildo era considerado um forte nome para a eleição, até o rebaixamento do Grêmio afetar sua popularidade perante a opinião pública.

Para a formação do diretório estadual, que ocorre também na convenção, foi apresentada chapa única com 260 titulares e 130 suplentes. Em seguida, é esse novo diretório que elege a Executiva, entre duas composição de 25 nomes, uma com Romildo e outra com Vargas na presidência.

Além do dia-a-dia do partido, o novo mandatário do PDT gaúcho terá a responsabilidade de conduzir a sigla durante as eleições municipais de 2024, quando o Rio Grande do Sul deve eleger prefeitos nas suas 497 cidades.

O PDT hoje tem 70 prefeituras gaúchas e pretende aumentar este número. Porém, na avaliação de Simoni, o pleito não será determinante para a escolha do próximo presidente estadual: "Tanto um como outro candidato tem posição uniforme em relação às próximas eleições. Somos um partido de centro esquerda, mas claro que eleições municipais tem uma questão local que costuma ser respeitada", pondera Simoni, ainda no comando estadual do partido.

A Convenção do PDT ocorre às 9h deste sábado (2) na sede estadual do partido, localizada na rua Félix da Cunha, em Porto Alegre.