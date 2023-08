Lula decide indicar advogada para STJ, que deverá ter 7 mulheres e 26 homens

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta terça-feira (29) a indicação da advogada Daniela Teixeira para a vaga de ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A informação foi publicada pelo jornal O Globo e confirmada pela Folha de S.Paulo.

Ela era a única mulher na lista de três nomes da advocacia escolhidos pelos ministros do STJ para que Lula fizesse a indicação para ocupar uma das vagas na corte. Com a indicação de Lula, Daniela ainda deverá passar por aprovação do Senado.

A lista de candidatos da advocacia feita pelo STJ também tinha os nomes de Luiz Cláudio Allemand e Otávio Rodrigues Júnior. A corte terá um total de 33 ministros. Se Daniela for aprovada pelo Senado, 7 deles serão mulheres.

Além da vaga reservada a nomes da advocacia, há uma disputa por outras duas, envolvendo desembargadores de tribunais de Justiça estaduais. Nesse caso, foram escolhidos quatro homens pelo STJ para a indicação de dois deles por Lula.

Os dois favoritos são Carlos von Adamek e Elton Leme, ambos do Sudeste, o primeiro de São Paulo e o segundo do Rio de Janeiro. O mineiro José Afrânio Vilela também está na lista quádrupla. Corre por fora o desembargador Teodoro Silva. Interlocutores do candidato acreditam que o fato de o magistrado ser do Ceará pode ser um trunfo na disputa.