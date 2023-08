Prefeito de Erval Seco usa expressão de cunho racista em programa de rádio

O prefeito de Erval Seco, Leonir Koche (PSDB), se retratou nesta quarta-feira (23) por ter reproduzido uma expressão de cunho racista em entrevista a um programa de rádio. Durante o “Jornal das Doze na sua Cidade”, na quinta-feira (17), o político usou a expressão para elogiar a execução de uma obra na cidade.

“Fizemos realmente um trabalho de gente branca, vamos dizer, um trabalho perfeito”, disse o Koche na transmissão.

Apesar de ter ocorrido na quinta-feira passada, a fala acabou sendo repercutida com mais intensidade nesta semana, após ter se espalhado por grupos de Whatsapp e divulgada em outras redes sociais. Ainda na terça-feira (22), o Ministério Público do RS recebeu denúncia de um cidadão sobre o caso. O processo foi encaminhado para a Procuradoria da Função Penal Originária, que irá analisar a questão.

Prefeitura emite nota



A prefeitura de Erval Seco divulgou nota nesta quarta-feira (23) com uma retratação do prefeito. Na divulgação, Koche reconheceu que a expressão não deve ser utilizada.

Veja a nota completa abaixo:



"Leonir Koche, cidadão ervalsequense, vem se manifestar sobre a infeliz fala proferida em uma entrevista ao "Jornal das Doze na sua Cidade", na condição de gestor do Poder Executivo, ao comentar sobre as obras de revitalização realizadas no município:



Reconheço a desnecessidade de utilização deste ditado não mais popular, e que o mesmo não possui mais espaço na atual conjuntura social.



Entendo a importância de promover um ambiente de respeito, inclusão e igualdade em nossa comunidade, estando comprometido em corrigir qualquer equívoco que possa ter causado mal-entendido ou ofensa.



Ressalto que sou expressamente contra qualquer tipo de discriminação causada por diferenças ideológicas, crença, raça ou gênero.”

PSDB gaúcho se posiciona sobre a polêmica



Ainda na quarta-feira, o PSDB gaúcho se manifestou em nota sobre a fala do prefeito ervalsequense, que é membro do partido. Apesar de não indicar se haverá algum desdobramento interno sobre o episódio, a nota destaca a importância de alguns segmentos da legenda, como o PSDB Afro.

Leia a nota completa abaixo:



"NOTA PSDB/RS



O PSDB no Rio Grande do Sul repudia veementemente qualquer manifestação preconceituosa ou racista, bem como repudia de maneira inequívoca qualquer comportamento que não respeite as particularidades individuais. A legenda enaltece e fomenta a diversidade em todas as suas manifestações, trabalhando incansavelmente para erigir uma sociedade justa, inclusiva e equitativa.



O partido tem direcionado esforços consistentes por meio de segmentos como o PSDB AFRO, PSDB Diversidade, PSDB Mulher, PSDB Inclusão, entre outros, a fim de garantir o respeito mútuo e a defesa dos direitos de todos os cidadãos, independentemente da origem étnica, do gênero, da orientação sexual, da identidade de gênero ou da religião.



Não há espaço para comportamentos que desrespeitem a individualidade ou disseminem qualquer forma de discriminação. A agremiação reitera o seu compromisso em fomentar uma coexistência harmoniosa e construir uma sociedade que atribua um valor fundamental à diversidade como um ativo essencial para o progresso coletivo."