CPMI do 8 de Janeiro quebra sigilos de Zambelli e reconvoca Mauro Cid

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura os atos golpistas de 8 de janeiro aprovou 57 requerimentos nesta quinta-feira (24) com convocações e quebras de sigilos bancários, fiscais, telemáticos e telefônicos de uma série de pessoas investigadas pela comissão.

• LEIA TAMBÉM: Mauro Cid fica em silêncio ao depor à CPI dos Atos Antidemocráticos