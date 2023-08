Carla Zambelli está internada em hospital de Brasília; quadro de saúde é estável

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) está hospitalizada desde a última terça-feira (15), em Brasília. Zambelli está hospitalizada após ser diagnosticada com diverticulite, informou a assessoria de imprensa da parlamentar. Apesar da internação, seu quadro de saúde permanece estável.

À reportagem, o hospital disse que a deputada encontra-se internada para tratamento clínico e antibioticoterapia endovenosa, sem previsão de alta hospitalar.

LEIA TAMBÉM: STF tem três votos para tornar Carla Zambelli ré por porte ilegal de arma



POLÊMICA COM HACKER

O hacker Walter Delgatti afirmou à CPI dos atos golpistas de 8 de janeiro que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teria lhe prometido um indulto para que ele tentasse fraudar as urnas eletrônicas e colocar em dúvida a lisura das eleições.

LEIA TAMBÉM: Bolsonaro corta relações com Carla Zambelli



Segundo o hacker, ele foi procurado por Zambelli para se reunir com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, com Duda Lima, marqueteiro da campanha de Bolsonaro nas eleições de 2022, e com o próprio Jair Bolsonaro, à época candidato à reeleição.

A defesa da deputada alega que o hacker faz "invenções recheadas de mentiras". "Ele modifica os fatos, o que é só mais um sintoma de que a sua palavra é totalmente despida de idoneidade e credibilidade".