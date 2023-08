Lançada a Frente em Defesa do Conservadorismo

Foi lançada oficialmente nesta quinta-feira a Frente Parlamentar em Defesa do Conservadorismo, no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O presidente do grupo recém-criado será o deputado estadual Rodrigo Lorenzoni (PL). De acordo com o parlamentar, os trabalhos desta associação serão no sentido de pautar os conceitos da direita brasileira.

O evento de lançamento da frente contou com palestrantes da direita gaúcha e nacional. Além de Rodrigo, participaram da cerimônia os deputados federais Tenente-Coronel Zucco (REP-RS) e Gustavo Gayer (PL-GO), o ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL), e o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes (PL).

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) havia confirmado presença, mas, por vídeo, justificou a ausência explicando que estava participando da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, como membro titular. Nesta quinta-feira, depôs o hacker Walter Delgatti Netto, que fez acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmando que o ex-mandatário teria grampeado o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo.

Rodrigo Lorenzoni explica o que motivou a criação da frente: "Nasce a partir de um entendimento, não só meu, mas de um grupo de parlamentares da Assembleia, que defendem os valores do conservadorismo". Segundo o presidente, os principais assuntos que o grupo debaterá são: a defesa dos costumes conservadores, da família tradicional, do agronegócio e do livre mercado.