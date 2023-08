Líder do governo Leite na Assembleia é indicado para relatoria do Plano Plurianual

A Comissão de Finanças, Planejamento Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul indicou nesta quinta-feira o líder do governo Eduardo Leite (PSDB) na casa, deputado Frederico Antunes (PP), para a relatoria do Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2024-2027. Conforme a lei, a o PPA deve ser entregue até o dia 29 de setembro para sanção do governador. A projeção de investimento do Executivo é de R$ 58 bilhões entre os quatro anos integrados no plano.

Antunes lembrou que o prazo para o cumprimento de todas as etapas que envolvem a tramitação da matéria, além de exíguo, é cortado pela Expointer, de 26 de agosto a 3 do mês seguinte, e dois feriados, nos dias 7 e 20 de setembro. Ele sugeriu a realização de uma audiência pública para tratar do projeto dia 5 de setembro.

De acordo com o calendário regimental, as emendas ao PPA podem ser apresentadas até dia 28 de agosto. Já o parecer do relator deve ser entregue até dia 8 de setembro e votado dia 14. Com isso, a matéria poderá ser apreciada em plenário dias 19 ou 26 de setembro, para então ser encaminhada para a sanção de Eduardo Leite até dia 29 de setembro, como determina a lei.

O Plano Plurianual 2024-2027 conta com 11 programas temáticos, 69 ações programáticas, 605 iniciativas, 1.603 produtos, 43 indicadores temáticos e 196 indicadores de resultado. A regionalização das políticas públicas, transversalidade das políticas e integração entre os diferentes setores orientaram, segundo a Secretaria da Fazenda, a formulação da peça.

Cronograma PPA 2024 - 2027:



• 25/08 - Prazo final apresentação de emendas parlamentares e populares PPA;

• 05/09 - Audiência Pública PPA 2024-2027;

• 08/09 - Entrega do parecer pelo relator na Comissão de Finanças;

• 14/09 - Votação do parecer do relator na Comissão de Finanças;

• 19/09 ou 26/09 - votação do PL em plenário;

• 29/09 - data limite envio para sanção do Governador.