Morre mãe do ex-governador mineiro Aécio Neves, filha do ex-presidente Tancredo

A mãe do deputado federal e ex-governador de Minas Gerais Aécio Neves (PSDB-MG), Inês Maria Neves Faria, morreu nesta segunda-feira (14) aos 84 anos em Belo Horizonte. A causa da morte não foi revelada pela família.Inês Maria era filha do ex-presidente da República Tancredo Neves. Foi casada com o ex-deputado federal Aécio Ferreira da Cunha, pai do deputado federal, e com o banqueiro Gilberto Faria, ambos falecidos."Hoje pedi minha mãe. A dor, como sabem aqueles que já passaram por isso, é dilacerante. Minhas únicas palavras nessa hora, em meu nome e de meus filhos é de gratidão. Imensa gratidão por seu amor, por sua dedicação e por seus exemplos. Descanse em paz, minha mãe amada!", publicou o parlamentar em rede social.O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) divulgou nota de pesar."Inês Maria Neves era mãe do deputado federal e ex- governador de Minas Gerais, Aécio Neves, e filha do ex- presidente da República, Tancredo Neves, que teve importante papel na história política de Minas e na redemocratização do país", diz a nota.O velório será realizado a partir da tarde desta segunda na capital mineira.