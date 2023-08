O que se sabe sobre a operação que investiga presentes recebidos por Bolsonaro

A Polícia Federal (PF) cumpre nesta sexta-feira (11) mandados de busca e apreensão que miram aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no caso das joias enviadas por autoridades sauditas. Entre os alvos da operação, chamada de "Lucas 12:2", estão o general da reserva do Exército Mauro Lourena Cid, pai do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, Frederick Wassef, advogado do ex-chefe do Executivo federal, e Osmar Crivelatti, tenente do Exército e que também atuou na ajudância de ordens da Presidência.

Em nota, a PF afirmou que a ação tem o "objetivo de esclarecer a atuação de associação criminosa constituída para a prática dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro". Quatro ordens de busca estão sendo cumpridas, em Brasília, São Paulo e Niterói (RJ). As ações ocorrem dentro do inquérito policial das milícias digitais, em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF) sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes.