Vereadores de Porto Alegre aprovam projeto para oferta de cursos de primeiros socorros em escolas

Em sessão ordinária da Câmara de Porto Alegre que durou em torno de uma hora, nesta quarta-feira (9), os vereadores aprovaram o projeto de lei que determina que escolas, creches e berçários da Capital ofertem cursos de capacitação em primeiros socorros para todos os seus funcionários. A proposição, de autoria de Jonas Reis (PT), altera a Lei Lucas, que indicava a oferta de formação para apenas um terço dos trabalhadores de ambientes de educação.

"A gente sabe que o objetivo da educação para a primeira infância é cuidar e educar. No quesito cuidar, nós não temos a obrigatoriedade de cursos de capacitação, e a lei que eu acabei de aprovar aqui na Câmara é para que o poder público ofereça capacitação de todos os profissionais", argumenta Reis. "Essa lei vem decorrente de muitos acidentes que já aconteceram e as pessoas não sabiam o que fazer, porque ninguém sabe sobre primeiros socorros, isso é da área da saúde", completa o vereador.

Os parlamentares também aprovaram a emenda 1º do projeto, proposta pela vereadora Mari Pimentel, que suprime o artigo que prevê que todos os professores e os funcionários de escolas deverão participar dos cursos obrigatoriamente. Conforme a atual Lei Lucas, a obrigação de realizar estas capacitações em primeiros socorros para responsáveis por aulas realizadas em laboratórios, ao ar livre com exercícios físicos ou de manifestações artísticas. Para os demais funcionários, o realização dos cursos é voluntária. De acordo com Jonas, ele buscará dialogar com o Executivo para tentar o veto da emenda.

Além deste projeto, os vereadores aprovaram outras quatro proposições de natureza simbólica, sem discussão em plenário. A sessão foi aberta para a fala de lideranças, mas os parlamentares optaram por não discutir as propostas. Com isso, a ordinária desta quarta-feira encerrou às 15h.