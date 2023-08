Melo cria nova secretaria; ex-deputado Tiago Simon assume a pasta

Secretaria Extraordinária do Trabalho e Qualificação Profissional, que será comandada pelo ex-deputado e ex-presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), Tiago Simon (MDB). O decreto de criação da pasta está publicado no Diário Oficial da Capital A prefeitura de Porto Alegre instalou nesta terça-feira (8) a, que será comandada pelo ex-deputado e ex-presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc),. O decreto de criação da pasta está publicado nodesta terça.

O novo secretário, que também é filho do ex-governador do Rio Grande do Sul Pedro Simon, assume a pasta recém-criada para avaliar o mercado de trabalho da Capital, afim de assinalar as necessidades e demandas da cidade e desenvolver cursos de qualificação profissional. Além disso, a secretaria vai trabalhar na intermediação da mão de obra do Sine com as empresas, algo que era de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social (SMDS), e passa para o comando do Simon.

Segundo Simon, as principais motivações para a criação da pasta são as constantes alterações nas demandas do mercado de trabalho. "A gente vive um processo muito acelerado de mudanças no mercado de trabalho, a gente vê todo o processo de transformações tecnológicas e digitais que têm gerado impactos significativos no sistema produtivo, e as políticas de qualificação profissional se tornam um vetor cada vez mais importante", afirma o secretário.

Em relação às orientações do prefeito Melo para Simon, o novo secretário destaca: "que nós tenhamos o máximo possível de empregabilidade nos cursos oferecidos de formação técnica e profissionalizante". Ele cita a parceria da secretaria com empresas para desenvolver os cursos de qualificação aos trabalhadores da Capital.